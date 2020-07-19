محمد هنيدى يشعل إنستجرام بتقمصه 9 شخصيات لـ فين ديزل

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه بفيديو جديد مفبرك من فيلم مشهور للنجم العالمي فين ديزل من خلال حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر محمد هنيدى علي انه فين ديزل من خلال استخدامه لاحدى التطبيقات لوضع وجهه مكان وجه فين ديزل

وعلق هنيدى على الفيديو " هنيدى فى دور فين ديزل "

وبدأ الفنان محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" والذى يعود به الى السينما بعد غياب استمر 3 سنوات بعد فيلمه الأخير "عنتر ابن ابن ابن شداد".

وفيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة .

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وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول موظف بسيط يتعرض للعديد من الأزمات فى حياته بسبب مهنة والده

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