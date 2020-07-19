حققت أغنية جيتني مكسور لـ الفنانة السورية أصالة نصري 12 مليونا و898 ألف، مقتربة من 13 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، في منتصف يونيو الماضي.
واحتلت أغنية جيتني مكسور، لـ أصالة، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا على يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.
"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.
وتواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
قد يهمك أيضا:
أصالة نصري ومايا دياب تُثيران الجدل على مواقع التواصل بصورة جديدة
عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تقترب من 13 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.