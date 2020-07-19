أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تقترب من 13 مليون مشاهدة

حققت أغنية جيتني مكسور لـ الفنانة السورية أصالة نصري 12 مليونا و898 ألف، مقتربة من 13 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، في منتصف يونيو الماضي.

واحتلت أغنية جيتني مكسور، لـ أصالة، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا على يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.

"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.

وتواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

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