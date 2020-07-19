جوهرة تبهر متابعيها بصورة داخل الجيم

شاركت الراقصة جوهرة جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهرت الروسية جوهرة وهى داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية بملابس رياضية جريئة". كما ظهرت جوهرة بتسريحة شعرها البني المنسدل أعلى الكتف بطريقة عشوائية تخطف الأنظار. وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية. Advertisements قد يهمك أيضا: جوهرة في أحدث إطلالة لها بفستان أزرق “عيش بشوقك” لـ تامر حسني يسجّل رقمًا قياسيًا على “يوتيوب”

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