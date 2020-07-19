شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتحقق حلم النجمة نيللى كريم بتقديم شخصية سامية جمال؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت سابق، وتحديداً بعد نجاح مسلسل "سجن النسا"، صرحت النجمة نيللى كريم أنها ترغب فى تقديم شخصية الراقصة الاستعراضية "سامية جمال"، وظل الحلم يرواضها لعدة سنوات، حيث إن نيللى كريم تكن حباً شديداً لشخصية سامية، وتعتبرها من أهم راقصات مصر، فضلا عن إتقانها للتقمص والتعبير عن ذاتها من خلال أعمالها.

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وخلال السنوات الماضية كانت نيللي كريم ترغب فى تقديم تلك الشخصية، ولكن ضيق الوقت وسوق السينما، لا يسعفنها لتقديم الشخصية، ولكن ظل حلمها قائماً بتقديم شخصية سامية جمال، وقالت فى أحد البرامج: "ما زال الحلم قائماً وسيظل قائماً حتى أحظى بتقديمه، فهذه الفنانة كانت فراشة بأجنحة متعددة الألوان تشع حضوراً عندما تقف أمام الكاميرا، وأنا أحب أن أشاهد أعمالها باستمرار، وأتابع كل ما تفعله في تقمصها الشخصية التي تقدمها في اي عمل.

فهل تدرس نيللى كريم تقديم شخصية سامية جمال فى السينما خلال الفترة المقبلة، وتحقق حلمها الذى راوضها لسنوات؟.

يشار إلى أن نيللى كريم شاركت فى الموسم الدرامى الماضى، بمسلسل بـ"100 وش"، وشارك فى بطولته آسر ياسين، وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وشريف دسوقى، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وحسن أبو الروس، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.