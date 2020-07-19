شكرا لقرائتكم خبر عن منهم اللى زرع كرنب.. الاهتمام بحدائق المنزل وسيلة النجوم خلال الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ عدد كبير من نجوم العالم للتواجد بالحدائق الخاصة بمنازلهم وذلك من أجل التخلص من حالة الملل التى تسببت فيها فترة "الحجر المنزلى الذاتى" تجنبا لانتشار فيروس كورونا covid-19 الذى مازال يحصد الأرواح.

وتأتى فى المقدمة النجمة العالمية تيفانى هاديش التى تهتم بأدق تفاصيل حديقة منزلها والتى تقضى بها أغلب وقتها، وقد ظهرت تيفانى بإحدى الصور وهى تهتم بأزهار حديقتها.



تيفاني حاديش تيفاني حاديش

أما عارضة الأزياء كريستى برينكلى فهى تفضل زراعة حديقة منزلها بنفسها، وتهتم بأدق التفاصيل الخاصة بها، وكانت فترة الحجر المنزلى بمثابة فرصة مهمة لكى تهتم بالحديقة.



كريستي برينكلي

وتدخل القائمة أيضا النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيلا حديد التى ظهرت بعدد كبير من الصور وهى تهتم بالزرع الموجود فى حديقتها خلال فترة الحجر المنزلى الذاتى ، حيث نالت بيلا هذه الفرصة لتستمتع بهذه الهواية بعيد عن جدول اعمالها المزدحم .



بيلا حديد

كذلك النجمة العالمية إيفا لونجوريا التى ظهرت بإحدى الصور وهى تعلم ابنها كيفية الاهتمام بحديقة المنزل وتضم أيضا قائمة النجوم الذين استغلوا فترة الحجر المنزلى لكى يهتموا بأدق تفاصيل حدائق منازلهم كل من أنتونى بوروسكى و الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفرى و يولاندا حديد وروبين ثيك وغيرهم.

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أنتوني بوروسكي



اوبرا وينفري



ايفا لونجوريا



يولاندا حديد



يولاندا و بيلا حديد