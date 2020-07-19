"من فوق حصان".. هيدي كرم:" أحب بلدي وأفتخر بكوني مصرية "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشفت الفنانة هيدي كرم، عن أحدث ظهور لها، وهى فوق حصان وأمام البحر، في محاولة منها لاستعراض مهاراتها في ركوب الخيل.
ونشرت هيدي، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حاجة لشرح.. هذه مصر.. أحب بلدي وأفتخر بكوني مصرية".
يذكر أن، الفنانة هيدي كرم، تستعد لتصوير مشاهدها فى مسلسل" لؤلؤ" وهو تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.
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