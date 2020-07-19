أسرة رجاء الجداوي توجه الشكر لأمراء وشيوخ وسفراء الدول العربية والأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على توجيه رسالة شكر لأمراء وشيوخ وسفراء الدول العربية والأجنبية.
وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "تتقدم أسرة المغفور لها بإذن الله الفنانة رجاء الجداوي، بخالص الشكر والتقدير لأصحاب الفخامة والسمر أمراء وشيوخ الدول العربية والإسلامية الشقيقة، والسعادة الأفاضل، سفراء الدول العربية والأجنبية، على كريم مواستهم لنا".
يذكر أن، الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عُمر ناهز الـ 82 عاما بعد رحلة شرسة مع فيروس كورونا.
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