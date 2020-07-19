فيديو| بجلابية فلاحي.. إبراهيم عيسى يروج لفيلمه الجديد "صاحب المقام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر حساب الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى فيديو عبر تويتر يروج فيه لفيلمه الجديد صاحب المقام.
وظهر عيسى في الفيديو، "بجلابية فلاحي" ويقول: "مددددددد يا صاحب المقام".
يذكر أن منصة شاهد، التابعة لمجموعة mbc، قد حصلت على حقوق عرض الفيلم، الذي لم يعرض في دور العرض، حتى الآن.
وسيتم عرض الفيلم عبر المنصة تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى، وهو من بطولة يسرا وآسر ياسين وبيومي فؤاد، وإخراج ماندو العدل.
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