خاص|سامح عبد العزيز عن إخراجه لـ"غبي منه فيه 2": "معرفش حاجة عن الكلام ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نفى المخرج سامح عبد العزيز، صحة ما تم تداوله من أخبار حول تعاقده على إخراج الجزء الثاني من فيلم"غبي منه فيه" بطولة هاني رمزي، الذي عرض جزئه الأول عام ٢٠٠٤.

وأكد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يعلم شيئا عن هذا الفيلم، لافتا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة "معرفش حاجة عن الكلام ده" .

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وأضاف، أنه متعاقد على فيلم يحمل اسم "مطبعة هرم" ولا زال العمل في مرحلة الكتابة في الفترة الحالية، ولم يتم ترشيح أي من الفنانين له، لحين انتهاء مؤلفه من كتابته بشكل نهائي.

وكان المخرج سامح عبد العزيز، قد شارك في دراما رمضان الماضي بتوليه إخراج مسلسل"خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنى وخالد أنور.

يذكر أن، "غبي منه فيه" الجزء الأول عرض فى عام 2004 وكتبه أحمد عبد الله وأخرجه رامى إمام وقام ببطولته هانى رمزى، نيللى كريم، حسن حسنى، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، عبد الله مشرف، فايق عزب.