نقابة المهن التمثيلية تحذر المتطاولين على عبد الرحمن أبو زهرة

اعربت نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربى، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء فيالمسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعله قيمة كبيرة في الفن تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الابداع الراقي.
وأكدت النقابة في بيان لها أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاولعلى رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.
كما تؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.
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