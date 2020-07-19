كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادية الجندي: حملة الهجوم على "سكر زيادة" كانت مدبرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، أنها لم تتابع الهجوم على مسسلسلها "سكر زياد" الذي عرض في دراما رمضان 2020، مؤكدة أنه لم يؤثر بها.

وأضافت في تصريحات صحفية: "حكى لي بعض المقربين ما كان يحدث، وأعتقد أن هذه حملة مدبرة ضد العمل، ولكن سعدت أيضا بمن دافع عنا، وعموما من هاجمونا سوّقوا للعمل وأصبحت تريند السوشيال ميديا بسبب هجومهم فلم أقلق".

وأكدت أنها في المقابل كانت سعيدة بردود الفعل التي جاءتها على المسلسل والشخصية، مضيفة: "أنا تابعت جيدا أغلب ردود الفعل التي جاءتني على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا من الجيل الجديد الذي كان حريصا على متابعتي".

