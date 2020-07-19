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شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من انطلاق أول أيام تصوير فيلم "قمر 14" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق تصوير فيلم "قمر 14" السبت، وهو العمل الذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ على رأسهم خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفشاوى ، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد مالك خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى.
واحتفل المنتج المنتج أحمد السبكى بأول يوم تصوير فى حضور النجمة غادة عادل، والممثل الشاب خالد أنور، والفنانة عارفة عبد الرسول، والمخرج هادى الباجورى، وأحضر "تورتة" للاحتفال والتقطوا الصور التذكارية .
وقال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365" إن الفيلم يضم 5 خطوط مختلفة، لكل خط درامى حكاية مختلفة، وأبطال مختلفين، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وجارى التعاقد مع بعض ضيوف الشرف، سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور .
يشار إلى أن خالد النبوى قدم أخر أعماله السينمائية، فيلم "يوم وليلة"، وشاركه في بطولته كل من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوى، درة، خالد سرحان، ميدو عادل، محمد جمعة، وأخرون، تأليف يحيي فكرى، إخراج أيمن مكرم.
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