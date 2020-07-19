شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من انطلاق أول أيام تصوير فيلم "قمر 14"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق تصوير فيلم "قمر 14" السبت، وهو العمل الذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ ‏على رأسهم خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفشاوى ، شيرين رضا، ‏بيومى فؤاد، أحمد مالك خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى.‏

واحتفل المنتج المنتج أحمد السبكى بأول يوم تصوير فى حضور النجمة غادة عادل، ‏والممثل الشاب خالد أنور، والفنانة عارفة عبد الرسول، والمخرج هادى الباجورى، ‏وأحضر "تورتة" للاحتفال والتقطوا الصور التذكارية .‏

وقال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365" إن الفيلم يضم 5 خطوط مختلفة، لكل خط ‏درامى حكاية مختلفة، وأبطال مختلفين، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ‏وجارى التعاقد مع بعض ضيوف الشرف، سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة، لافتاً إلى ‏أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور‎ .‎

يشار إلى أن خالد النبوى قدم أخر أعماله السينمائية، فيلم "يوم وليلة"، وشاركه في ‏بطولته كل من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوى، درة، خالد سرحان، ميدو عادل، محمد ‏جمعة، وأخرون، تأليف يحيي فكرى، إخراج أيمن مكرم‎.‎

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