شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الأسود" لـ منى زكى فى مراحل المونتاج ولم يتحدد موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج محمود كامل، لـ"الخليج 365"، إن فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكى، أوشك على الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة، مشيراً إلى أنه حالياً فى مرحلة الجرافيكس ووضع الموسيقى التصويريه، لافتاً إلى أن الشركة المنتجة تدرس حالياً طرحه بدور العرض، لكن لم تستقر على موعد نهائى لطرحه.

وعلى جانب آخر يحضر حالياً محمود كامل لحكاية "بنت ناس" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذى تقوم ببطولتها الفنانة شير ى عادل، ويشاركها البطولة ميدو عادل، حيث تجرى الشركة حالياً ابرام باقى التعاقدات، للبدء فى التصوير مباشرة، لاسيما أنه حدد أماكن التصوير سواء الخارجية أو الداخلية.

فيلم "الصندوق الأسود" تدور أحداثه حول تورط منى زكى خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل "هجام" ويجسده الفنان محمد فراج و"سارق"، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.

وتعود منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، بهذا الفيلم، وكانت قد كشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.