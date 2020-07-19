يوسف شعبان.. تزوج من العائلة المالكة وأنصفته شادية على عبدالحليم حافظ.. صور

رنا صلاح الدين - لم يخطط الفنان يوسف شعبان يومًا لدخول الفن، حيث كان عاشقا للشعر والرسم، ومنعه والديه من الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، حتى أقنعه الفنان كرم مطاوع بالتمثيل، وقدم أعمال فنية هامة في السينما والدراما.

ولد الفنان يوسف شعبان في شهر يوليو عام 1931، في شبرا، وكان الشقيق الأكبر لإخواته، وانتقل بعد ذلك للاسماعيلية، ولم يكن يوسف يحب شيئا في المدرسة سوى مادة الرسم.

يوسف شعبان

كان يريد الالتحاق بكلية الفنون الجميلة ولكن رفض والده، وطلب منه دخول كلية الشرطة، ثم اتفقا أخيرا على التحاقه بكلية الحقوق ليعمل بعدها في النيابة.

كان يوسف يحب إلقاء الشعر، وكان يحضر ندوات لكبار الكتاب مثل العقاد ويوسف السباعي وغيرهم.

يوسف شعبان

لم يكمل يوسف دراسته في الحقوق وتركها في السنة الثالثة، وأقنعه المخرج والممثل كرم مطاوع من الالتحاق بمعهد الفنون المسرحة، وقد كان.

شارك يوسف شعبان في عدد من الأعمال الفنية في بداياته ومنها : «في بيتنا رجل، المعجزة، أنا الهارب».

يوسف شعبان

بدأ رصيده من الأعمال السينمائية يزداد بعد تخرجه، إذ شارك في أفلام «زقاق المدق» و«الراهبة» و«معبودة الجماهير» و«ميرامار» و«بائعة الجرائد» و«الثلاثة يحبونها» و«للرجال فقط» و«الطريد» و«مراتى مدير عام».

شارك الفنانة ليلى طاهر مسلسل «الحب الكبير»، ونشأت علاقة حب بينهما، وتزوجها، ولكن بسبب الغيرة تم طلاقهما 3 مرات متتالية، وانفصلا نهائيا.

في تلك الفترة فوجئ «يوسف» باعتراض الفنان الراحل عبدالحليم حافظ على العمل معه في أحد الأعمال، لم يذكر اسمه، وروى الموقف قائلا: «عبدالحليم اعترض على عملي في أحد الأفلام إلا أن شادية أصرت على وجودي بحكم الأعمال العديدة التي جمعتنا معا.. مما أثار العديد من الشائعات حول علاقتنا في هذا الوقت ووصل الأمر بها للتهديد بالانسحاب من الفيلم إذا أصر عبدالحليم على موقفه مني فقررت أنا الانسحاب».

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يوسف شعبان

يوسف شعبان

ويحكي في حديث صحفي عن أزمة عبدالحليم حافظ معه: «تصاعدت الأزمة حتى اجتمعنا أنا وعبد الحليم وتحدثنا كثيرا، وانتهى الأمر بعملي في هذا الفيلم وأصبحنا صديقين حميمين.. حتى اليوم لم أفهم ولم أعرف ولم أصدق ما قاله لي البعض بأنه شعر بغيرة من وجودي معه في فيلم واحد، أعتقد أنه كان أكبر من أن يفكر بهذا الشكل وهو على القمة».

تعرف يوسف شعبان على نادية إسماعيل ابنة الأميرة «فوزية» في حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها، إلى أن نشأت بينهما قصة حب اكتملت بالزواج رغم تحفظ أسرتها، ولم تستمر هذه الزيجة طويلا وانتهت بالطلاق.

ويقال عن هذه الزيجة أنه حدث احتجاج داخل أسرة الأميرة فوزية خاصة أن الملك فاروق كان لا يزال على قيد الحياة رغم أنه لم يكن ملكا أو موجودا في مصر، ولكن الموضوع بالنسبة له ولكل أفراد العائلة كان أمرا غاية في الصعوبة لكون نادية أول امرأة من العائلة تتزوج خارج حدودها، لكنهما أنجبا ابنتهما «سيناء».

تزوج للمرة الثالثة من سيدة كويتية وأنجب منها أولاده زينب ومراد، وأبعد حياته الخاصة بعد ذلك عن الإعلام.

تألق دراميا في فترة الثمانينات عندما قدم شخصية محسن ممتاز في مسلسل «رأفت الهجان»، وأتقن الدور، وحقق نجاحا كبيرا.

يوسف شعبان

كمل تألقه كذلك في فترة التسعينيات خاصةً على المستوى الدرامي، إذ شارك في مسلسلات «المال والبنون» الذي جسد فيه شخصية «سلامة فراويلة»، و«ضمير أبلة حكمت» و«الوتد» و«الضوء الشارد» الذي جسد فيه «وهبي السوالمي»، و«امرأة من زمن الحب»، وصولا إلى «العائلة والناس» عام 2000.

شغل منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين، وقال إن الأمر سبب له خسائر، حيث أهمل عمله الفني، ولم يجد له وقتا بسبب متطلبات النقابة.