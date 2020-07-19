ليلى علوي تستعرض أزيائها في الثمانينات والتسعينات.. وتعلق: رجعت موضة

رنا صلاح الدين - استعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي أزيائها في فترة الثمانينات والتسعينات، ومن خلال مجموعة صور نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

ليلى علوي

ليلى كشفت أن هذه الأزياء أصبحت موضة مرة أخرى، حيث كتبت: "مافيش ست مبتابعش الموضة والأزياء.. وانا واحدة منهم، وكنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينات".

ليلى علوي

الفنانة المصرية أضافت: "والأجمل انك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملا الشوارع والصور، حبيتوا إيه من الموضة اللي رجعت تاني؟".

ليلى علوي

وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي قد شاركت جمهورها مؤخرا بمجموعة صور لها، خلال استجمامها على شاطئ البحر بمدينة العلمين الجديدة.

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ليلى ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي مرتدية عباءة سوداء فضفاضة مزينة بنقوش زرقاء، ووضعت قبعة على رأسها ونظارة شمسية على عينيها، تاركة شعرها منسدلا.

الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "الصيف السنة دي في مدينة العلمين الجديدة"، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.

يُذكر أن مسلسل «هي ودافنشي» كان آخر أعمال الفنانة ليلى علوي الدرامية، والذي شاركت في بطولته أمام الفنان المصري خالد الصاوي، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

ليلى علوي

ليلى علوي

ليلى علوي