محمد رجب يستعد لـ"ضربة معلم"

رنا صلاح الدين - محمد رجب

يستعد النجم المصري محمد رجب، لخوض بطولة مسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم "ضربة معلم"، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة لتقديمه فى الفترة المقبلة، حيث يتعاون رجب في العمل للمرة الثانية على التوالى مع مؤلف ومخرج مسلسله الأخير "الأخ الكبير" الذى تم عرضه مطلع هذا العام وهما الكاتب أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق وكذلك شركة شركة سينرجى.

وكان محمد رجب، قد بدأ فى عقد جلسات عمل مع المخرج إسماعيل فاروق والسيناريست أحمد عبد الفتاح للوقوف على طبيعة الموضوع والمقرر تناوله فى العمل إضافة إلى وضع الخطوط العريضة على شكل الشخصيات، وكل هذه الأمور قبل بدء ترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة والتعاقد معهم تمهيداً لبدء التصوير.

وكان الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح، قد حققا نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.