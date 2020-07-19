رامي جمال يكشف عن مرض والده.. وينشر صورة له في المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري رامي جمال عن تعرض والده لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

الفنان المصري نشر صورة لوالده على سرير المرض بالمستشفى، ظهر فيها مرتدياً الكمامة ومعلقا على يده المحاليل الطبية.

رامي أرفق الصورة، التي نشرها على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": "سلامتك يا بابا ومشوفش فيك وحش أبدا".

والد رامي جمال

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وكان الفنان المصري رامي جمال قد تعرض منذ فترة للتنمر من إحدى المتابعات بسبب مرضه "البهاق"، حيث كتبت: " روح اتعالج يا رامي من البهاق.. ألبوم إيه أنت مش بتحقق ولا مشاهدات ولا إيرادات.. وفر فلوسك للعلاج".

رامي أعاد نشر كلام المتابعة، على حسابه على "انستجرام"، وعلق قائلا: "النوع ده من البشر بقي منتشر اوي شفت عند صديق ليا لاعب كره قدم ما شابه العينه دي عاوز اقولكم انتو ولسانكم اصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده. يارب تكونو مبسوطين".

كما دافع عدد من الفنانين عن رامي، ومنهم الفنانة أنغام، والتي كتبت: "ربنا يخلصنا من الأشكال دي ناس بتكره نفسها وبتكره الحياة"، وكتبت الفنانة إيمان العاصي: "الحقير القذر ده أقل من إنك تعمله بوست.. ده أنا بنتي العيلة الصغيرة مش سايبينها في حالها.. بجد دا حاجة كده زي تربية الشارع"، وقال الإعلامي خالد عليش: "يااه بقابل ناس من دول كتير يا باشا بلوك على طول ولا كأنك قريت حاجة".