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رنا صلاح الدين - كاتي بيري
كشف موقع فني عالمي عن فقدان النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم كلبهما "مايتي"، حيث رصدتهما عدسات المصورين وهما يبحثان عنه في حي مونتيسيتو ، كاليفورنيا، فيما قاما بوضع صور الكلب في أنحاء الحي.
كاتي بيري
وقالت كاتي بيري خلال استضافتها في برنامج " The One Show " بي بي سي إنها " لا تخاف '' من البدء في رحلة تكوين أسرة مع خطيبها أورلاندو بلوم وأن نصبح أبوين مسئولين عن طفل ، حيث ينتظر الثنائي ابنتهما الأولي ، وأشارت إلى انها مستعدة لهذه المرحلة .
كاتي بيري
وخلال الحلقة أثنت النجمة البالغة من العمر ( 35 عام ) علي خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم ذو الـ ( 43 عام ) كونه داعم أساسي بها ، ويساعدها بشتي الطرق خلال هذه الفترة الأخيرة .
والجدير بالذكر أن كاتي بيري، وزوجها أورلاندو بلوم، قد راصدا مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي لمن يجد الكلب أو يدلي بمعلومات للوصول إليه.
كاتي بيري
وكانت كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما، قد طرحت مؤخرا أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد والذى من المقرر أن تقوم بطرحه فى 14 أغسطس المقبل وسط ترقب عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار .
كانت هذه تفاصيل خبر كاتي بيري ترصد مكافأة لمن يعثر على كلبها الضائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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