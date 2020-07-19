كاتي بيري ترصد مكافأة لمن يعثر على كلبها الضائع

رنا صلاح الدين - كاتي بيري

كشف موقع فني عالمي عن فقدان النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم كلبهما "مايتي"، حيث رصدتهما عدسات المصورين وهما يبحثان عنه في حي مونتيسيتو ، كاليفورنيا، فيما قاما بوضع صور الكلب في أنحاء الحي.

كاتي بيري

وقالت كاتي بيري خلال استضافتها في برنامج " The One Show " بي بي سي إنها " لا تخاف '' من البدء في رحلة تكوين أسرة مع خطيبها أورلاندو بلوم وأن نصبح أبوين مسئولين عن طفل ، حيث ينتظر الثنائي ابنتهما الأولي ، وأشارت إلى انها مستعدة لهذه المرحلة .

كاتي بيري

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وخلال الحلقة أثنت النجمة البالغة من العمر ( 35 عام ) علي خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم ذو الـ ( 43 عام ) كونه داعم أساسي بها ، ويساعدها بشتي الطرق خلال هذه الفترة الأخيرة .

والجدير بالذكر أن كاتي بيري، وزوجها أورلاندو بلوم، قد راصدا مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي لمن يجد الكلب أو يدلي بمعلومات للوصول إليه.

كاتي بيري

وكانت كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما، قد طرحت مؤخرا أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد والذى من المقرر أن تقوم بطرحه فى 14 أغسطس المقبل وسط ترقب عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار .