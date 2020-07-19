فن ومشاهير

سهيلة بن لشهب تتألق بـ "الملحفة الشاوية" في أحدث جلسة تصوير.. صور

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بـ "الملحفة الشاوية"، وهي أحد الأزياء من التراث الجزائري.

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سهيلة شاركت متابعيها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت عليها بقولها: "مساءكم جميل كجمال تراثنا، ورحلتنا مستمرة واليوم راح نعرفكم على اروع ما يميز المرأة الأوراسية (الملحفة الشاوية)".

812d53f2df.jpgسهيلة بن لشهب

وأضافت: "هو لباس تقليدي أصلي تتميز بيه منطقة (الأوراس).. بالتحديد ولاية (باتنة خنشلة) هو رمز للأنفة والشهامة لايمكن لبنت الشاوية ان تستغني عنه وكذالك العرائس".

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e49bd5d1d8.jpgسهيلة بن لشهب

وتابعت: "يتكون عادة من قطعة لحاف عريض مموج يكسو جسد المرأة توجد به رموز تثبت الأصالة الأمازيغية والتي تعني الحرية ونبذ القيود عادة ما يكون لون اللحاف ابيض واسود ومع مرور الزمن اصبح متواجد بكل الألوان".

331e7d2dea.jpgسهيلة بن لشهب

وأكملت: "وفخامة اللبس و تفرده هو ذلك الحلي الذي يرافقه المصنوع من الفضة الخالصة و يكسو المراة من راسها الى رجليها.. خاصة الخلال والذي يمسك طرفي الملحفة بين الكتف وأعلى الصدر وما يزيدها جمالا هي تلك الألوان المختلفة والمنسجمة والأشكال الرائعة".

d5bfdb33bb.jpgسهيلة بن لشهب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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