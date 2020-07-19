ماجد المصري يكشف عن إصابة ابنته الصغرى.. شاهد

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رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري ماجد المصري عن تعرض ابنته الصغرى "داليدا" لإصابة في ساقها.
الفنان المصري نشر صورة لابنته الصغرى، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها عد أن تم تجبير ساقه.
ماجد أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "الحمدلله علي كل حال يارب كنت انا وإنتي لا ياروح قلبي.. ربنا يشفيكي يا داليدا".
يذكر أن الفنان المصري ماجد المصري قد شارك في موسم رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "الإختيار"، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق، ومحمد عز ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
ماجد المصري
كما شارك ماجد المصري كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونبيل عيسى، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي.
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