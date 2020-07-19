فيفي عبده: أعاني من الاكتئاب

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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة حديثة لها كشفت من خلالها معاناتها من الاكتئاب، وذلك على خلاف عادتها حيث يصفه الكثيرين بأنها مصدر البهجة.
فيفي عبده، قالت في تعليقها على الصورة: "الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمي انجوي".
فيفي عبده
يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبدالمنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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