ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد شقيقها الراحل بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية ناهد السباعي، ذكرى ميلاد شقيقها والراحل فريد المرشدي، والتي توافق اليوم 18 يوليو الجاري.

ناهد السباعي، نشرت صورة مركبة تجمعهما، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد في الجنة، مسمتعش صوتك من سنين، وحشتني".

وأضافت: "اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم أجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ أجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم أجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين".

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ناهد السباعي وشقيقها

يُذكر أن فريد المرشدي رحل عن عالمنا عام 2014، إثر تعرضه لحادث سيارة، وهو ابن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ولديه ابنة تُدعى قسمت من الفنانة داليا البحيري.

وسبق له الزواج من الفنانة سوسن بدر، وذلك رغم فارق السن بينهما ولكن زواجهما لم يستمر أشهر.