الإعلامية الكويتية حليمة بولند ترد على أنباء اتهامها بغسيل أموال وتجارة أعضاء بشرية

رنا صلاح الدين - ترددت أناء عن تورط الإعلامية الكويتية حليمة بولند في عمليات غسيل أموال، وأن اسمها ورد على لائحة 5 من المشاهير المتهمين بغسل الأموال والاتجار بالأعضاء البشرية والسلاح.

حليمة بولند ردت على هذه الاتهامات، في مقطع فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات"، حيث نفت كل هذه الأنباء نفياً قاطعاً، وأعربت عن استغرابها الشديد من توجيه تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية والسلاح لها.

وكانت قد ترددت أنباء أن خمسة مشاهير من فئة "الإعلام الجديد" متهمون بغسل الأموال.

وأشارت التقارير أنه سيتم إصدار قرارات ضبط وإحضار بحق هؤلاء، مشيرة إلى أن أرصدة المتهمين تضخمت بشكل كبير ما استدعى السؤال عن مصدرها والتحقيق فيما إذا كانت ترتبط بأعمال مشبوهة.

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وتم الإعلان على أن القضية ما زالت في قبضة القضاء، فيما لم يتم الكشف من هم المشاهير المتهمين، وما الخطوات التي سيتم أخذها بحقهم.

حليمة بولند

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد كشف في شهر يونيو الماضي، أنها أصيبت بحروق في جسدها، وذلك بعد وقوع مياه ساخنة على جسمها، خلال تواجدها في المطبخ.

حليمة أكدت أن المياه لم تكن في وضع الغليان، ولكنها أصابتها بحروق لأنها كانت ساخنة للغاية، مشيرة إلى أن الحروق مازالت تألمها بشدة رغم استخدمها كريمات الحروق وكمادات الثلج.

الإعلامية الكويتية كشفت أنها رغم آلامها الشديدة رفضت الذهاب للمستشفى، وذلك خوفا من فيروس "كورونا" المستجد.