وفاة الفنان السعودي سعد التمامي بفيروس "كورونا".. وناصر القصبي ينعيه

رنا صلاح الدين - توفى المونولوجست السعودي سعد التمامي، متأثر بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

الفنان ناصرالقصبي أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، ونعاه بكلمات مؤثرة.

القصبي كتب: "رحمة الله على المونولوجست - سعد التمامي - الذي توفي البارحه نتيجه اصابته بالكورونا".

وأضاف: "أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد، وكان بأمكانه ان يبقى طويلاً لحضوره المختلف لكنه قرر الأعتزال مبكراً تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمه".

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وسعد التمامي منولوج وممثل سعودي اشتهر بتقليد الفنانين والمشاهير، له مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج "أخبار وأشعار"، وبرنامج "بيت العزوبية".

سعد التمامي اعتزل الفن مبكرا وتفرغ لأعماله الخاصة، وتوفي في 16 يوليو 2020 في الرياض وذلك بسبب المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد 2019.

سعد التمامي