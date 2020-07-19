خضر محمد خضر ينتهي من تصوير الفيلم القصير «توك توك»

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"الخليج 365" من بيروت: إنتهى المخرج خضر محمد خضر من تصوير فيلمه الروائي القصير "توك توك" وطرح بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما شارك خضر، في كتابة السيناريو والحوار له، وانتهى مؤخراً من عمل المونتاج، ليصبح الفيلم جاهز للعرض.

الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية لسيدة تضطرها ظروف الحياة للعمل كسائقة توكتوك.

شارك في بطولة الفيلم كل منالهام وجدي، أشرف مهدي، ومحمد خميس.