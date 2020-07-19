يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
"الخليج 365" من بيروت: إنتهى المخرج خضر محمد خضر من تصوير فيلمه الروائي القصير "توك توك" وطرح بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كما شارك خضر، في كتابة السيناريو والحوار له، وانتهى مؤخراً من عمل المونتاج، ليصبح الفيلم جاهز للعرض.
الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية لسيدة تضطرها ظروف الحياة للعمل كسائقة توكتوك.
شارك في بطولة الفيلم كل منالهام وجدي، أشرف مهدي، ومحمد خميس.
كانت هذه تفاصيل خبر خضر محمد خضر ينتهي من تصوير الفيلم القصير «توك توك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.