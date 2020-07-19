شريهان تعلق على إخفاء اسم فلسطين من خرائط غوغل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: أعربت الفنانة القديرة شريهان، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني عقب إخفاء اسم فلسطين من خرائط غوغل، وهو ما أثار العديد من الردود الفعل الغاضبة ومطالبات بضرورة إلغاء ذلك القرار.

الفنانة شريهان، علقت عبر حسابها الموثق على تويتر، قائلة:" سلاماً لأرضٍ خُلقت للسلامِ وما رأت يوماً سلاما ..فلسطين".