شريهان تعلق على إخفاء اسم فلسطين من خرائط غوغل

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"الخليج 365" من بيروت: أعربت الفنانة القديرة شريهان، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني عقب إخفاء اسم فلسطين من خرائط غوغل، وهو ما أثار العديد من الردود الفعل الغاضبة ومطالبات بضرورة إلغاء ذلك القرار.
الفنانة شريهان، علقت عبر حسابها الموثق على تويتر، قائلة:" سلاماً لأرضٍ خُلقت للسلامِ وما رأت يوماً سلاما ..فلسطين".
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