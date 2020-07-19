مشاهير هوليوود يقودون حملة "أميركا ضعي كمامتك"

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"الخليج 365" من بيروت: تطوّع عدد من الممثلين المشهورين بينهم روبرت دي نيرو ومورغان فريمان لتسجيل أصواتهم في سلسلة فقرات مصوّرة قصيرة للتوعية في شأن وضع الكمامات، ستُعرض في كل أنحاء الولايات المتحدة في إطار مبادرة أطلقتها ولاية نيويورك.

وتحمل هذه الحملة عنوان “ماسك آب أميركا” (أميركا، ضعي كمامتك)، وقد أطلقها حاكم نيويورك أندرو كومو بالتعاون مع “ترايبيكا انتربرايزس” التي تتولى تنظيم مهرجان ترايبيكا السينمائي.

وتبلغ مدة كل فيلم 30 ثانية وتظهر فيه مشاهد لأشخاص غير محددي الهويات يضعون كمامات، مرفقة بتعليق صوتي من أحد المشاهير.

وقال فريمان في تعليقه الصوتي على أحد المقاطع المصوّرة القصيرة “عندما تضعون كمامة، تكسبون احترامي، لأن كمامتكم لا تحميكم أنتم، بل تحميني أنا”. وأضاف “أضع كمامتي لأحميك. أيها الأميركيون، كونوا أقوياء كنيويوركيّ، وضعوا كمامة”.

وكانت ولاية نيويورك الأكثر تأثرا إلى الآن بفايروس كورونا المستجد بين الولايات الأميركية.

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وأنجزت المخرجة الفائزة بجائزتي أوسكار كاثرين بيغيلو ثمانية مقاطع مصوّرة، شارك فيها إضافة إلى فريمان، كلّ من الممثلين روبرت دي نيرو وجيمي فوكس وإيلين بومبيو (“غرايز أناتومي”). وسيكون عدد من هذه الأفلام متوافرا أيضا بالصوت فقط.

ويفترض أن تُعرَض هذه المقاطع في كل أنحاء الولايات المتحدة تبعا للمساحات الإعلانية التي يمكن لوسائل الإعلام أن تمنحها للحملة مجانا.

وكان حاكم ميشيغن الديمقراطي غريتشن ويتمر دعا حكومة الرئيس دونالد ترامب في يوليو الماضي إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية في شأن وضع الكمامات، لكنّ مطلبه لم يُستَجَب.