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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة فيفي عبده صورة كشفت من خلالها مرورها بحالة اكتئاب عبر حسابها على Instagram. وعلقت الراقصة والممثلة المصرية قائلة: "الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمي انجوي خليك جود بوي مش مهم مين اللي سمايل في الآخر لف يو".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تعترف لمتابعيها على إنستغرام بأنها مصابة بالإكتئاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.