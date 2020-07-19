قبلة سلاف فواخرجي تثير الجدل والمخرج يستنكر

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"الخليج 365" من بيروت: نشر صنّاع "شارع شيكاغو" الملصق الترويجي للمسلسل الذي سيعرض على قناة "أو أس أن" في 26 يوليو/تموز الحالي، وأثار الملصق جدلًا كبيراً، منذ طرحه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض خادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل بسببه مما دفع بطلته إلى إلغاء ميزة التعليق عبر "إنستغرام".

فواخرجي كانت قد نشرت الملصق عبر حسابها على "إنستغرام" وأطلت فيه أمام زميلها الممثل السوري مهيار خضور، وهما على وشك تقبيل بعضهما البعض.

وعلق المخرج والممثل السوري وائل رمضان، زوج الفنانة سلاف فواخرجي، على الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "شارع شيكاغو".

وشارك متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة للبوستر الدعائي، وعلق: "بعدستي، موفقة سولاف الغالية".

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من جهته إستنكر مخرج مسلسل "​شارع شيكاغو​" ​محمد عبد العزيز​ إنهيار المجتمع بسبب قبلة غير مفتعلة في صورة غير حية، بحسب ما وصف تعليقاً على الجدل الكبير الذي أثير بسبب بوستر العمل الذي ظهرت فيه الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ والممثل السوري ​مهيار خضور​ في لقطة رومنسية.

ونفى عبد العزيز فكرة أن القبلة في البوستر للترويج المجاني بل هي ذات دلالة جوهرية، مضيفا أنه غير مدرك أين تكمن المشكلة في البوستر.

وأضاف أن هناك قبلات يقوم بها الأبطال داخل العمل وهي جوهرية ونابعة من حالات درامية بين الشخصيات ولها دلالات تبعا لطبيعة المشهد.

وعن سبب اختيار بوستر العمل قال محمد عبد العزيز إن العمل يحاكي فترة الستينيات حيث كانت الحريات الاجتماعية سائدة حينها قبل انغلاق المجتمع على ذاته وتسلم حركات جهادية زمام الأمور فيها.