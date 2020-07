فيلم السيرة الذاتية للأسترالية جيسيكا واتسون قريباً على Netflix

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

ستُعرض القصة الحقيقية الرائعة لـ"جيسيكا واتسون" (الحائزة على أخوية أستراليا) على Netflix، ويجري تطوير الفيلم الروائي استنادًا إلى مذكّرتها الأكثر مبيعًا True Spirit والتي تحتل المرتبة الأولى.

قصّة الفيلم:

مُستوحى من القصّة الحقيقية المدهشة لـ"جيسيكا واتسون" ذات الستة عشر عامًا، التي أبحرت في عام 2009 وأصبحت بذلك أصغر شخص يُبحر منفردًا بلا توقف ودون مساعدة. وحقّقت جيسيكا ما يظنه البعض مستحيلًا، بعد إبحارها في أصعب المحيطات الواسعة في العالم، ونجاتها من سبع حوادث قاضية أثناء وجودها في البحر لمدة مائتين وعشرة أيام.

وعند وصولها إلى ميناء سيدني بعد نجاح رحلتها البحرية، أصبحت "جيسيكا واتسون" (الحائزة على أخوية أستراليا)، أصغر شخص يُبحر حول العالم منفردًا بلا توقُّف ودون مساعدة، بعد إبحارها ونجاتها من محيطات العالم المعزولة تمامًا. وقد قابلها رئيس الوزراء عند وصولها سيدني، والذي أعلن عن كونها بطلة أستراليّة. وردّت "جيسيكا واتسون" في خطاب بسيط نال إعجاب الجميع في كامل أنحاء أستراليا وحول العالم، قالت فيه: "أنها لا توافقه الرأي، فهي لا ترى نفسها بطلة، بل هي فتاة عادية لديها حلم وتعمل بجدّ لتثبت أن كل شيء ممكن".

وصوّرت "واتسون"، والتي ستكون مرجع هذه السيرة الذاتية، فيلمًا وثائقيًا بنفسها أثناء وجودها في البحر 210 Days، والذي يرويه "سير ريتشارد برانسون". وقد فازت "واتسون" بجوائز منها Young Australian of the Year في عام 2011 ونالت (أخوية أستراليا) في عام 2012، لخدمتها في الإبحار ولكونها نموذجًا يحتذي به شباب أستراليا.

وصرّحت المخرجة "سارا سبيلان": "يشرِّفني ويسعدني أن أنقل لكم رحلة "جيسيكا" الاستثنائية إلى الشاشة. ما جذبني إلى قصة "جيسيكا" هو كفاحها الحازم وإصرارها لتحدّي الصعاب وتحقيق حلمها في عالم يسيطر عليه الرجال، ممّا جعلها مصدر إلهام للكثير من الناس، خاصة النساء حول العالم".

وقالت "جيسيكا واتسون" (الحائزة على أخوية أستراليا): " إن اختيار Netflix لنقل قصّتي إلى أرض الواقع لهو مدعاة للتواضع الشديد. وآمل أن يُلهم هذا الفيلم الناس حول العالم لتجربة الإبحار والسّعي لخوض مغامراتهم. وإنني أشعر بسعادة غامرة لإخراج "سارا" لهذا الفيلم، وبدعمه من طاقم إنتاج قوي".

ينضمّ فيلم True Spirit إلى قائمة Netflix المتنامية من الأفلام العائلية الواقعية التي تتميّز بمشاركة الأطفال والمراهقين، والتي تتضمّن الأفلام التي عُرِضت مؤخرًا "مع الإيقاع" من إخراج "إليسا داون" (The Honor List) وبطولة "صوفيا كارسون"، وفيلم شركة WWE The Main Event من إخراج "جاي كاراس" (Ali Wong: Hard Knock Wife) وبطولة "سيث كار"، وفيلم 2019 الكوميدي "حبيب على مقاسي" من إخراج "إنزينغا ستيوارت" (Little Fires Everywhere) وبطولة "إيفا ميشيل". وتشمل الأفلام القادمة، فيلم The Sleepover من إخراج "تريش سي" (Pitch Perfect 3)، وفيلم "البحث عن أوهانا" من إخراج "جود ونغ" (Fresh Off the Boat)، وفيلم "دليل جليسة الأطفال لاصطياد الوحوش" من إخراج "رايتشل تالالاي" (Sherlock)، وفيلم A Week Away من إخراج "رومان وايت (Summer Forever).

تتولى كتابة السيناريو كل من "سارا سبيلان" و"كاثي راندال"، وتخرجه "سارا سبيلان" (Around the Block و This life)، ويتولى إنتاجه كل من "ديبرا مارتن تشيس" (Harriet و The Princess Diaries و Sisterhood of the Traveling Pants) من Martin Chase Productions و "آندرو فرايزر" (Lion) من Sunstar Entertainment.

المُنتجان التنفيذيان: "شيهين ميكرتيكاين" (Lion) من Sunstar Entertainment و"سارا سبيلان"