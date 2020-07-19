شكرا لقرائتكم خبر عن موقف طريف.. غيرة كلبة أحمد فهمي من زوجته هنا الزاهد بعد مسكه ليديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق الفنان أحمد فهمي، موقف طريف لكلبته "زيزي"، اثناء محاولاتها لفك يده عن يد زوجته الفنانة هنا الزاهد، لتقوم بالتفريق بينهما لغيرتها عليه منها.

ونشر فهمي مقطع الفيديو الذي يظهر من خلاله وهو ممسكاً ليد زوجته هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وسرعان ما تحاول الكلبة فك يديهما عن بعضهما، وكتب "غيرة زيزي".





وعلى جانب آخر، ظهر فهمي، صباح امس، خلال استجمامه في البحر، حيث استخدم عوامة كبيرة وضع عليها أغراضه داخل البحر أثناء السباحة، مما نال إعجاب جمهوره، وذلك قضاء أجازة الصيف في سيناء.

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يشار أن الفنان أحمد فهمي شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" صورة جديدة في البحر مستمتعا بأشعة الشمس، حيث علق على الصورة قائلا :"سيناء".