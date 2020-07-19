شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الأوبرا تروى "حدوتة مصرية‎ ‎‏".. وزير الثقافة: تدريب الموهوبين على حفظ الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة روت دار الأوبرا المصرية برئاسة ‏الدكتور مجدى صابر حدوتة مصرية على مسرح النافورة من خلال كورال أطفال ‏وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة المايسترو ‏الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسانين‎ . ‎

قالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة تواصل خطتها لرعاية النابغين الذين تزخر بهم الساحة ‏الابداعية ، واضافت ان تبنى الموهوبين من النشء والشباب وتدريبهم باساليب اكاديمية ‏متخصصة يعمل على حفظ الهوية كما نجح فى توجيههم الى اعتماد الفنون الجادة ‏وسيلة لتحقيق الذات ، مشيرة ان الأقبال الكبير على المشاركة في فصول تنمية المواهب ‏التى تم افتتاحها مؤخراً يأتى محفزاً لتعميم التجربة في جميع المحافظات من خلال ‏مختلف المواقع والمنشآت الثقافية ، واكدت ضرورة الاهتمام بالبراعم الواعدة باعتبارهم ‏عماد الوطن وأحد الركائز والدعائم الاساسية لبناء المستقبل والنواة لخلق جيل جديد ‏يحمل راية الثقافة المصرية‎ .‎

وكانت الحدوتة المصرية قد شهدت براعة وتميز مجموعة من المواهب الواعدة الذين ‏قاموا باداء عدد من اشهر الاعمال الغنائية التراثية والوطنية وصاحبها مشاهد متنوعة ‏تناغمت مع المؤلفات المقدمة وهى موسيقى لحن الفن ، على بلد المحبوب تغنت بها ‏اسماء الدسوقى ، يا ورد مين يشتريك اداها شادى جهاد ، امتى الزمان اداها احمد فريد ‏، زى الهوا تغنى بها كل من غادة ومحمد يسرى ، يا وابور قول لى اداها يوسف حسن ، ‏النور مكانه فى القلوب اداها احمد مجدى ، بلد التاريخ شدت بها الاء الشربينى .‏

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‏ وألقى مازن علوان قصيدة شعرية تحية لجيش مصر ، تلاه رحمة ضاحى وقدمت سلم ‏ع الشهدا اللى معاك ، كما غنت المجموعة مصر التى فى خاطرى وقدم سوليست ‏الاطفال الجيل الصاعد ، وتوالت الفقرات حيث ادى لوجين ومصطفى تامر اغنية مصر ‏يا ام الدنيا ، وغنت إسراء عصام "الله على المستقبل"، وقدم يوسف حسن أغنية ‏مصريتنا ، أعقبه ملك عادل ويوسف عزت بأغنية يا أغلى اسم فى الوجود ، وأدى ‏مجدى الحسينى وأحمد السواحلى أغنية "أنا ابن مصر" ، وحازت أصغر مطربة فى ‏مصر الطفلة سيليا محمد على إعجاب وانبهار الحضور بأدائها لأغنية تعرف تتكلم بلدى ، ‏واختتم الحفل بأوبريت الوطن الأكبر وأداه مجموعة سوليست الشباب ملوحين بعلم مصر‎ ‎‎.‎