شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لفلوكس: شكلك مجروح مين مزعلك!.. والأخير: "محدش يقدر يزعلنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسني، على كتابة تعليق، على إحدى صور الفنان أحمد فلوكس، التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهر فيها وهو حزين.

وكتب حسني على الصورة قائلاً، "شكلك مجروح جامد يا صاحبي، قولي مين مزعلك"، بينما رد فلوكس على التعليق قائلاً "محدش قدر يزعلني وانت موجود يا تيمو".



تعليق تامر حسني على صورة فلوكس

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وعلى جانب أخر، يصور النجم تامر حسنى مشاهد حفل ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا"، بأحد فنادق القاهرة اليوم السبت، وتجمع المشاهد بينه وبين حلا شيحة وآخرين من النجوم، ويتبقى له أيام قليلة وينتهى من التصوير بشكل نهائى ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادا للعرض فى السينمات.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

وفى سياق آخر حسم تامر حسنى مشاركته فى دراما رمضان المقبل واكتفى بفيلمه "مش أنا" والألبوم الغنائى الذى يحضر له في الوقت الحالى، ويعمل تامر حالياً على تسجيل أغانيه، المقرر أن يطرحه الفترة المقبلة، حيث يحضر لمفاجأة لجمهوره من خلال الألبوم، خاصة أن جمهوره متعطش للاغانى بعد عطلة "كورونا".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.