شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يحتفل بعيد ميلاد نجله: "ابنى حبيبى وضهرى والمجنون والعبيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمود البزاوي، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله أكرم البزاوي، بنشر صورة تجمعهما أثناء لقائهما في إحدى البرامج التلفزيونية، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنسجرام، لتوجيه رسالة له في تلك المناسبة.

وكتب البزاوي على الصورة "النهاردة عيد ميلاد ابني وحبيبي وضهري والمجنون والعبيط والطيب أكرم البزاوى"، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات.

ويشارك البزاوي، ضمن فريق عمل فيلم "خان تيولا"، المقرر الانتهاء من تصويره والذى يشاركه فى بطولته مع كل من الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر وراندا البحيرى، ومن المقرر استئناف التصوير خلال الايام المقبلة بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد.

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ونكشف تفاصيل أحداثه التى تدور حول فكرة الخلود وتمسك الناس بالحياة فى فندق تم بناؤه خلال الحرب العالمية الثانية عام 1939، حيث يتواجد بطل العمل الفنان نضال الشافعى بداخله ويحدث مفاجأة خلال الفيلم يقلب الأحداث رأسا على عقب .

كما شارك البزاوي، في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض على قنوات cbc، dmc، on ، في السباق الرمضاني الماضي، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.