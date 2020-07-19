شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فهمى يستجم ويسبح في البحر خلال الإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد فهمى خلال استجمامه في البحر، حيث استخدم عوامة كبيرة وضع عليها أغراضه داخل البحر أثناء السباحة، مما نال إعجاب جمهوره، وذلك قضاء أجازة الصيف في سيناء.

يشار أن الفنان أحمد فهمي شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" صورة جديدة في البحر مستمتعا بأشعة الشمس، حيث علق على الصورة قائلا :"سيناء".





ونالت صورة الفنان أحمد فهمي إعجاب الآلاف من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيما علقت عليه زوجته الفنانة هنا الزاهد قائلة :"هو أنت بتغرق؟"، فيما علق النجم مصطفى خاطر :"انا بعتلك ماسدج على ايدك وصلت".

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يأتي ذلك بعد أيام من إصابة أحمد فهمي في الركبة خلال مباراة كرة قدم، ففي وقت سابق، شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لزوجها النجم أحمد فهمى مع صديقه الفنان على ربيع، ظهر خلاله عدم استطاعته الوقوف بسبب آلام إصابته فى الركبة نتيجه مباراة كرة القدم.

كما كشف النجم أحمد فهمى لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابته بشرخ فى ركبته، موضحاً أنه كان يلعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه الأسبوع الماضى كما اعتاد، وتعرض للإصابة فى ركبته واعتقد أنها مجرد كدمة، إلا أنه شعر بآلام بعدها واتجه لعمل أشعة عليهاليكتشف وجود شرخ بها وطلب الطبيب الراحة لمدة أسبوعين حتى تستعيد عافيتها.