شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس عن إخفاء اسم فلسطين من خرائط جوجل: ستكون فلسطين موجودة دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ياسمين رئيس ، عبر حسابها بموقع تويتر، مشاركة جمهورها صورة لدولة فلسطين معربة عن تضامنها الشديد مع الشعب الفلسطيني عقب إخفاء اسم فلسطين من خرائط جوجل، وهو ما أثار العديد من الردود الفعل الغاضبة ومطالبات بضرورة إلغاء ذلك القرار، وعلقت قائلة:" ستكون فلسطين موجودة دائما".

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس، فى تغريدة أخرى صورة لدولة فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلى، قائلة:"أعدوا فلسطين إلى الخرائط، إنها فلسطين وستظل دائمًا علم فلسطين".



ياسمين رئيس عبر تويتر

يشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، كان قد قال: "نبحث الإجراء القانونى للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط جوجل وأبل"، مشيرا إلى أنهم يعملون على تحديد الجهة القانونية الدولية التى سيتم اللجوء إليها لرفع قضية بهذا الشأن، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية، ورأى أنه سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسئولين فى الشركتين إذ أصروا على مخالفتهم للقانون الدولى، وتابع: "لقد أخطأوا حتماً عندما تعاملوا مع فلسطين بهذا الاستخفاف السياسى المقصود".

Advertisements



ياسمين رئيس عبر تويتر

وفعليا اختفت فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكى "جوجل"، ومن جانبها، بررت شركة "جوجل" عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعى إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودى رمادى منقط"، وأضافت الشركة "لم يتغير نهجنا فى تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل "جوجل" على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها.

وعند البحث فى محرك البحث عن خرائط "فلسطين" تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة، فى حين يظهر تعليق جانبى من ويكبيديا، يقول: "دولة فلسطين مصطلح يشير إلى كيانات سياسية نادت بها جهات مختلفة، أو تنتمى لها كيانات سياسية غير مستقلة حاليًا أو قد يشير البعض به إلى كيانات سياسية سالفة فى فلسطين، وتطالب بإنشائه على جزء أو كل أرض فلسطين التاريخية. وهو الأمر الذى يطمح إليه كثير من الفلسطينيين. لم تكن أى من تلك الكيانات مستقلة حتى الآن.