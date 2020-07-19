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شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أبيض.. كارمن سليمان في جلسة تصوير جديدة مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة كارمن سليمان، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة بصحبه زوجها الملحن مصطفي جاد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.
وظهرت سليمان في الصور التي نشرتها وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض بالكامل، بينما ارتدي زوجها قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود، وكتبت "من أكثر جلسات التصوير المفضلة بالنسبة لي بسبب وجودك بجانبي"، وسرعان ما كتب زوجها تعليق على الصور قائلاً "سيشن حلو علشان انتي فيه، بس والله انا تحسيني رايح المدرسة قوي".
ويشار إلى أنه قبل قرابة ثلاثة أسابيع، هنأت كارمن سليمان، بطريقة رومانسية، زوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد ميلاده الموافق 25 يونيو، ونشرت مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة عبر حسابها بموقع تويتر.
كارمن سليمان، علقت - حينها - "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا لقيت إنى قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمرى كله كل سنة وأنت حبيبى وصاحبى كل سنة وأنت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبى.. بحبك".
وكشف الملحن مصطفى جاد عن قرب طرحه أولى تجاربه الغنائية، موضحا أنها ستكون فكرة جديدة ومختلفة، بينما لم يكشف عن أى تفاصيل جديدة وكتب عبرحسابه بموقع تويتر: "إن شاء الله قريب قوى هتشوفوا أول أغنية ليا اللى بتمنى من كل قلبى تعجبكوا وتحبوها على قد ما حاولت أعمل فيها فكرة مختلفة وجديدة".
يشار إلى أن الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، أكد من قبل أنه أخذ يحضر لفكرة الإنتاج حوالى سنتين بجانب عمله كملحن. ووجد أن كارمن سليمان هى أنسب شخص للتعامل معه كمنتج والسبب فى ذلك هو اقتناعه الشديد بها، وعلى الرغم من أنها تهتم كثيرا بالتفاصيل إلا أنها أعطته مساحة كبيرة فى الألبوم الجديد، والألبوم سيحمل قصة فى حياة كارمن. وأشار إلى أن كارمن لديها إمكانيات ضخمة وعظيمة فى صوتها، وفجر مفاجأة بأنه سيقوم بغناء أول أغنية "سنجل" بصوته قريبا.
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