شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أبيض.. كارمن سليمان في جلسة تصوير جديدة مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة كارمن سليمان، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة بصحبه زوجها الملحن مصطفي جاد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت سليمان في الصور التي نشرتها وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض بالكامل، بينما ارتدي زوجها قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود، وكتبت "من أكثر جلسات التصوير المفضلة بالنسبة لي بسبب وجودك بجانبي"، وسرعان ما كتب زوجها تعليق على الصور قائلاً "سيشن حلو علشان انتي فيه، بس والله انا تحسيني رايح المدرسة قوي".





ويشار إلى أنه قبل قرابة ثلاثة أسابيع، هنأت كارمن سليمان، بطريقة رومانسية، زوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد ميلاده الموافق 25 يونيو، ونشرت مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة عبر حسابها بموقع تويتر.