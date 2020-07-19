شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تاجرة مخدرات فى فيلم "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة ريم مصطفى شخصية تاجرة مخدرات ضمن أحداث فيلم "العنكبوت"، الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال ويتبقى لفريق العمل حوالى أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل ولم يتحدد موعد طرحه بدور العرض.

من ناحية أخرى تجسد الفنانة ريم مصطفى في أحداث مسلسل "شديد الخطورة" الذى يعرض على منصة watch it الرقمية، شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وبعدها تبدأ المغامرات.

وقالت ريم مصطفى عن المسلسل إنها قررت خوض تجربة "شديد الخطورة" تحدياً لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقى، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها مشددة على أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها وتعتبرها اختبار كبير لها خلال لون جديد تقدم للمرة الأولى.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.