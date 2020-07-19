- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هاشم بملابس البحر الأكثر بحثا على جوجل والان مع تفاصيل الخبر
وحققت ديانا هاشم نجاحاً جيدا فى مسلسل بالحجم العائلى التى شاركت فيه مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث لعبت دور ابنته التى تخفى عليه خبر إنجابها بطريقة غير شرعية قبل وقوعها فى حب أحمد مجدى.
ديانا اتجهت إلى تقديم البرامج عبر برنامج قعدة ستات على إحدى القنوات، وشاركت فى التجربة بالصدفة، بعدما اكتشف فيها المسئولون عن البرنامج خفة ظلها وقدرتها على لعب دور المذيعة .
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا هاشم بملابس البحر الأكثر بحثا على جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.