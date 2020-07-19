شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هاشم بملابس البحر الأكثر بحثا على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت الفنانة الشابة ديانا هاشم قائمة الأكثر بحثا على ‏مؤشر البحث جوجل، بعدما نشرت صورة لها وهى على ‏شاطئ البحر وهى ترتدى كاش مايوه‎.‎‏. وعلقت ديانا على ‏الصورة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام: "البس ما يجعلك ‏سعيدا، شكرا على الزى المريح".‏

وحققت ديانا هاشم نجاحاً جيدا فى مسلسل بالحجم العائلى ‏التى شاركت فيه مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث ‏لعبت دور ابنته التى تخفى عليه خبر إنجابها بطريقة غير ‏شرعية قبل وقوعها فى حب أحمد مجدى‎.‎

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ديانا اتجهت إلى تقديم البرامج عبر برنامج قعدة ستات ‏على إحدى القنوات، وشاركت فى التجربة بالصدفة، بعدما ‏اكتشف فيها المسئولون عن البرنامج خفة ظلها وقدرتها ‏على لعب دور المذيعة .‏