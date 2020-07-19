شكرا لقرائتكم خبر عن في كامل جمالها.. هنادي مهنا تتحول لـ"موديل" في آخر ظهور لها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، بشكل جديد ومختلف لها، بعد ان تحولت لـ "موديل" في كامل أناقتها وجمالها، عصب انتهاءها من وضع الميكاب والمكياج.

وسرعان ما لقيت مهنا اعجاب الكثير من جمهورها، بعد ان ظهرت بلوك خفيف أظهر جمالها بشكل كبير، ارتدت فيه ملابس باللون الأبيض، لتثير تساؤلات حول موعد زواجها من خطيبها الفنان احمد خالد صالح.









وفى تصريحات للفنانة الشابة، عن مشاركتها فى عملين فى الموسم الرمضانى الحالى هما "الفتوة" و"خيانة عهد"، أنها كانت خائفة جداً وبشكل كبير، مضيفة "الفنان لازم يتعب ويعمل كده ويبذل مجهودا وأن تكثف من أعمالها لاكتساب الخبرة خاصة فى أوقات الطاقة".

Advertisements

وأرجعت، فى لقاء عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أسباب ظهورها "نحيفة" كثيرا مقارنة بأدوارها فى العملين إلى اتباعها حمية غذائية بغية تخفيض وزنها، مشيرة إلى أن هدفها القادم هو النزول 30 كيلو جراما .

وقالت، إنها حرصت فى العملين على عدم وضع الماكياج لأنها تحب أن تكون طبيعية فى مشاهدها، مشيرة أنها تتعجب من بعض الفنانات اللاتى يقومن بوضع الماكياج فى مشاهد الجنازة أو لدى استيقاظهن من النوم فى أعمالهن الدرامية، ومابحبش الماكياج لأنى بحس أن فيه حاجة غلط .

وحول دورها فى مسلسل الفتوة، قالت "طبيعة دورى خلتنى أخاف جداً وكنت حريصة فى أدائى أن تكون طريقة كلامى متماشية مع الدور وكنت بخاف تبان طريقتى غربية شوية أو مودرن، وده يتنافى مع شخصية المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أن ترى نفسها فى هذا الدور والفضل فى ذلك يعود للمخرج والمؤلف وماعرفش إزاى اختارونى فيه؟ وأنا لو مكانهم مكنتش اخترت نفسى فيه، بالإضافة إلى خوفى من العمل مع فنانين كبار ".

وعن مشاركتها لخطيبها الفنان أحمد خالد صالح فى أول عمل درامى وبالأخص المشاهد الرومانسية قالت "دى حاجة صعبة جداً خاصة لو كان فى مشاعر طبيعية وبتكسف جداً"، كاشفة أن أصعب المشاهد التى واجهتها هى مصارحة خطيبها الفنان أحمد خالد صالح لها فى العمل الدرامى بحبه لها" كنت مكسوفة ومكنتش عارفة أعمل إيه، وكانت أول مرة أروح اللوكيشن فقالولى إعملى زى ماقلك فى الحقيقة؟"، لكن مهنا قالت "الشغل مع أحمد عظيم وبشتغل معاه كأنه فنان من 20-30 سنة، والشغل معاه ممتع بكمية خبراته واستفدت منه كتير، وعنده نضج درامى كبير لأنه شاطر أوى وأدائه "حاجة تخض"، وقالت أنها لم تلتق يوما بالفنان الراحل خالد صالح".