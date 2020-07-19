شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فتاة تترجم نشيد "إسلامى يا مصر" بلغة الإشارة بعد غناء المطرب محمد محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب محمد محسن، عبر حسابه بموقع تويتر، مشاركة فيديو لفتاة تترجم بلغة الإشارة نشيد إسلامى يا مصر، والذى غناه مؤخرا حيث أعاد توزيع النشيد المصري السابق الذى عرف بهذا الاسم وكان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.

وتعود قصة هذا النشيد لكلمات الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر على، قبل أن يتم تغيير النشيد أكثر من مرة وصولًا إلى نشيد «بلادي بلادي»، وما أن طرحها عبر حسابه علي موقع انستجرام وحساباته على السوشيال ميديا حتي لاقى ردود فعل إيجابية حيث تفاجأوا بإعادة هذا النشيد من خلال غنائه بطريقة مميزة لاقت إعجاب الكثيرين.



محمد محسن عبر تويتر

وكان أكد الفنان محمد محسن، إنه شرف له ولأى أحد أن يغنى أغانى وطنية لمصر، موضحاً أن الأغنية لها ردود أفعال كبيرة وهناك مطالب بعودة أغنية "اسلمى يا مصر" نشيداً وطنياً لمصر، وأشار إلى أن الأغنية تم غنائها وتسجيلها في 24 ساعة، موضحاً أنه لم يخطر بباله أن يقدم تلحينا حماسيا بهذا الشكل، وكانت عفوية لأن يغنى لمصر التي يعشقها.

Advertisements

وعن ظهور الفنانة هبة مجدى، لفت إلى أنها كان سيصور الرابعة صباحاً وذهبت معه، وخلال التصوير طلب منها أن تظهر الفيديو كليب، لافتاً إلى أنها كانت إضافة كبيرة ولها إطلالة مميزة، مردفاً: "هتجمعنا ببعض أغانى أخرى كتير".