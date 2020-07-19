شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام وراغب علامة وإلهام الفضالة يدعون لأمير الكويت: ترجع بخير وسلامة وصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عدد من الفنانين العرب بشفاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري فحوصات طبية، متمنين الصحة والعافية والعمر المديد، وللكويت دوام التقدم والازدهار بقيادته.

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها بموقع تويتر:" بسم الله عليك ابوي صباح شيخنا الغالي وتاج الراس استودعتك الرحمن الذي لاتضيع ودائعه ننتظرك يبه ترجع بخير وسلامه وصحه ويخليك لنا خيمتنا لا خلينا منك".



الفنانة أحلام عبر تويتر

وقال الفنان راغب علامة، عبر حسابه بموقع تويتر:" صلواتنا ودعاءنا بالشفاء العاجل لأمير المحبة والخير سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت من الأزمة الصحية التي أصابته في بلدنا الحبيبة الكويت اللهم إشفِه وأنت الشافي".



راغب علامة عبر تويتر

ونشرت الفنانة الكوينية إلهام الفضالة ، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة لأمير الكويت، وعلقت قائلة:" نسأل الله العلي القدير المشافي المعافي أن يشافي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الصباح شفاءً لا يغادر سقماً اللهم إن عبدك الشيخ صباح الأحمد".

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إلهام الفضالة عبر انستجرام

وتابعت:"يا قاضي الحاجات فاقضي حاجته للعلاج ورد إليه عافيته اللهم إنه كان عوناً لشعبه وللفقراء والمساكين في كل مكان فكن انت عوناً له اللهم إنه كان رحيماً بشعبه وبشعوب العالم فاشمله برحمتك اللهم إن يده البيضاء الكريمة امتدت إلى أقاصي الارض فمد له يدك الكريمة".

وكان طمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أهل الكويت على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه بخير وصحة وعافية، وقال الغانم - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم الخميس- :"تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين، اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية" وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن أمير الكويت سيجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.

يشار الى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الماضي في زيارة خاصة، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في 12 سبتمبر الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى احدى مستشفيات الولايات المتحدة، لأجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في 13 سبتمبر الماضي، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة، ثم دخل في فترة نقاهة، أعقبها عودته إلى الكويت في 16 أكتوبر الماضي.