شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمت خطبة كلو كاردشيان وتريستان طومبسون سرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قررت كلو كاردشيان أخذ خطوة جادة فى علاقتها مع تريستان طومبسون وتم خطبتهما بالفعل؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول محبى وعشاقى كلو، وهو ما أجبر موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول النجوم بإظهار الحقيقة، حيث أكد أن ما يقال مشكوك فيه تماما.

فعائلة كاردشيان معروفة أنها تكشف أدق تفاصيل حياة أفرادها على الفور من خلال وسائل الإعلام و الـ SOCIAL MEDIA و الخصوصية لا تعنى هذه العائلة تماما ، و الخاتم الماسى الذى ترتدى كلو هو خاتم عادى و ليس خاتم الخطوبة ، كما كشف موقع " ديلى ميل " أن طومبسون و كلو الآن هم أصدقاء و لا يتواعدان .



كلو وتريستان و ابنتهما

بدأت الشائعة بنشر مجلة " Life & Style " تقريرا يشير إلى أن علاقة كلو كاردشيان بصديقها ووالد ابنتها الوحيدة " ترو طومبسون " الآن فى تحسن كبير وتأخذ منعطفا مختلفا، فظهرت كلو مؤخرا مرتديه خاتم من الماس و هو ما يشير أن الثنائى يستعدا بالتأكيد لزفاف قد يفاجئ العالم.



كلو و طومبسون

وقد ادعى مصدر لم يعلن عنه للمجلة أن طومسون يريد قضاء بقية حياته مع كارداشيان، لكنها متشككة قليلا بسبب ماضيه ومازالت واقعة خيانته تؤثر عليه بشكل واضح، فى حين الكثير من المحيطين بالثنائى لا يعتقدون أنها ستستمر، وهذا هو السبب الحقيقى فى أن كلو لم تخبر أحدا بهذه الأخبار المثيرة، فارتدائها لخاتم الخطوبة ولا تخبر احد بالتفاصيل يعنى أنها تعتقد أن تريستان من المحتمل أن يخدعها و يخونها مرة أخرى.