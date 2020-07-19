روتانا سينما تعرض "بيكيا " أول أيام عيد الأضحى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قررت قناة روتانا سينما عرض فيلم "بيكيا" في عرضه الأول على الفضائيات العربية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مساء الخميس 30 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتناولت قصة الفيلم موضوع فساد عالم الأبحاث الطبية والقطاع الصحي، ومن بطولة محمد رجب.

وعن العمل ، تحدّث بطله، في بيان صحفي، قائلا إن الفيلم يتناول عالم الباحثين والعلماء، من خلال شخصية باحث يدعى مصطفى يتوصل لعلاج أحد الأمراض المزمنة، فتحاول إحدى منظمات "مافيا الأدوية" التفاوض معه لشراء هذا البحث فيرفض، ما يعرضه للخطر فيضطر للتخفي ويتنكر في شخصية شاب فاقد للذاكرة يعيش فى بيئة شعبية حتى يتمكن من الانتهاء من بحثه.

وأوضح رجب أن العمل مأخوذ عن واقعة حقيقية حيث تعرض والده لجلطة دماغية في الوقت نفسه، الذي كان يبحث فيه عن فكرة فيلم، وخلال وجوده مع والده في رحلة العلاج وبقائه إلى جانبه فى أحد المستشفيات الكبرى، استشف ألاعيب المستشفيات الخاصة في استنزاف أموال المرضى.

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وعن الفيلم وخلفيته قال بطل العمل إننا بصدد تجارة لا طب، فمثلا إذا كان المريض بحاجة لأن يتواجد فى غرفة العناية المركزة 5 أيام يستمر 15 يوما وأكثر للحصول على أموال ضخمة، ومن هنا جاءت فكرة فيلم بيكيا.

وأشار إلى أنه التقى بعدها بالسيناريست محمد سمير مبروك، وبدأ بالتفكير في التصدي لهذه الفكرة من خلال فيلم سينمائي.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، تاليف محمد سمير مبروك، بطولة محمد رجب، آيتن عامر، أحمد حلاوة، محمد لطفي، ميرنا جميل، وحسن عبدالفتاح.