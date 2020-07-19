محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قدمت الفنانة السورية كندة علوش الاعتذار لجمهورها، عبر حسابها على تويتر.
وكتبت علوش: "بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم أكن أقصدها".
وكانت الفنانة كندة علوش، قد ابدت انزعاجها من المهتمين بالتفاعل مع أخبار القبض على فتيات التيك توك، بينما يتجاهلون التفاعل مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل.
وقالت كندة: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| كندة علوش تعتذر: "لم أكن أقصد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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