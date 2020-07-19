صورة| كندة علوش تعتذر: "لم أكن أقصد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قدمت الفنانة السورية كندة علوش الاعتذار لجمهورها، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت علوش: "بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم أكن أقصدها".

وكانت الفنانة كندة علوش، قد ابدت انزعاجها من المهتمين بالتفاعل مع أخبار القبض على فتيات التيك توك، بينما يتجاهلون التفاعل مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل.

وقالت كندة: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل".