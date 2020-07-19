في بيان صحفي.. "نقابة الممثلين" تعلن رفضها أي محاولة للتطاول على رموز مصر الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

أعربت نقابة المهن التمثيلية عن بالغ تقديرها للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، مؤكدة في بيان صحفي لها، أنها لن تقبل أي تطاول عليه أو على أحد من رموز مصر الفنية، أو حتى التلميح أو الإشارة لذلك.

ووصفت النقابة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بأنه أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعلة قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الابداع الراقي.

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وأكدت النقابة، في بيانها الصحفي، أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة، فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

وأضاف البيان: "كما توكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحماتها" .

يذكر أن إحدى الفنانات هاجمت الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابها على فيسبوك، بعد ظهوره ومطالبته للمنتجين بالنظر إلى الفنانين كبار السن، وأصحاب الخبرات الكبيرة.