ياسمين رحمي تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل دورها في "خيط حرير" مع مي عزالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تستعد الفنانة ياسمين رحمي، لاستكمال تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير" الذي تخوض بطولته الفنانة مي عزالدين.

وأكدت ياسمين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها تعود الأسبوع المقبل لتصوير مشاهد لها بالمسلسل في ديكور شقتها بمنطقة مصر الجديدة.

وأوضحت رحمي، أن المشاهد تجمعها مع النجمة مي عز الدين وهنادي مهنا ومحمد علي رزق.

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وأضافت، أنها تجسد بالعمل دور أم لطفلة عمرها ٣ سنوات، كانت تعمل طبيبة إلا أنها تركت عملها من أجل تربية ابنتها، فتقع في عدة مشاكل أسرية خلال الأحداث.

"خيط حرير" تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية حيث إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.

والمسلسل بطولة مي عز الدين ومحمود عبد المغني ونيك لا معوض وسوسن بدر وياسمين رحمي ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج إبراهيم فخر.