هنا الزاهد مع أحمد فهمي وأحمد السقا في الساحل الشمالي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي خطاب

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

خالد أنور

نشر الفنان الشاب خالد أنور صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مع كل من النجم أحمد السقا، والفنان مصطفى خاطر، الفنانة شيري عادل من عطلتهم الصيفية بالساحل الشمالي.

غادة عبد الرازق

شاركت النجمة غادة عبد الرازق جمهورها بصورة جديدة لها، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة لها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل منزله

منة فضالي

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نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مرتدية "كاب" أحمر.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ زاد من جمالها.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

بسمة

نشرت الفنانة بسمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من داخل منزلها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر.