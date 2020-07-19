مؤلف "ولاد رزق" يكشف عن تحويله لمسلسل يعرض على إحدى المنصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف المؤلف صلاح الجهيني، عن تحويل فيلم "ولاد رزق" بجزأيه إلى مسلسل تليفزيوني يعرض على إحدى المنصات العالمية.

وكتب الجهيني، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا : "بعد أكتر من سنة شغل.. أقدر أوعدكوا إن انتوا هتشوفوا حاجة جامدة جدا قريب".

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وأضاف: "مصر القديمة، كان متسيطر عليها جامد، وكان مستحيل حد جديد يطلع فيها.. بس ولاد رزق جم وغيروا المعادلة كلها 2021".

المسلسل من إنتاج منصة عالمية، ويعرض أيضا خلالها، ولكن لم يتم تحديد موعد عرضه.

يذكر أن، فيلمى "ولاد رزق " شارك في بطولتهما أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومن إخراج طارق العريان.