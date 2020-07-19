جيم كاري يكشف تفاصيل نجاته من الموت بصاروخ في هاواي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 01:43 صباحاً - لدى كل إنسان وممثل حكاية طريفة لا تنسى حول استجابته لإنذارات الخطر والكوارث الحقيقية وحتى المزيفة منها خاصةً حين لا يعرفون الفرق،لكنهم ينجحون بطرقهم الخاصة بالنجاة منها،ومن بين هؤلاء: النجم الكوميدي الشهير جيم كاري.

واستعاد النجم العالمي جيم كاري تفاصيل نجاته من الموت عام 2018 ،وكشف جيم كاري يوم الخميس 16 تموز-يوليو 2020 الجاري في مقابلة له مع الإعلامي والممثل جيمي فالون عبر شبكة الأنترنت لترويج كتابه الجديد"ذكريات ومعلومات خاطئة" الذي شاركته كتابته دانا فاشون،ويباع بحوالي "28" دولاراً،و الذي اختارته صحيفة "نيويورك تايمز" كأكثر الكتب مبيعاً ،حين سأله: ماذا ستفعل لو كان لديك بضعة دقائق فقط للبقاء على قيد الحياة؟ ،أجاب جيم كاري:إنه في عام 2018 كان في "هاواي" برفقة ابنته ،واستيقظ على إنذار بإطلاق صاروخ على هاواي من كوريا الجنوبية.

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وأشار كاري الى أن مساعدته ليندا إتصلت به وهي تبكي، وأخبرته أن أمامه فقط 10 دقائق وسيموت، ما جعله يحاول الهرب مع ابنته من هاواي، لكنه فشل واستسلم للأمر الواقع، وقرر النزول إلى الشاطئ وقضاء لحظاته الأخيرة وهو ينظر إلى المحيط ، ولم يستطع التوقف عن التفكير في الأشياء الرائعة التي حدثت له في حياته والنعم الرائعة والمميزة التي عاشها،واستعد ليغمض عينيه بعد رحلة حياة جيدة عاشها، ليكتشف بعد ذلك أن الإنذار ما هو إلا إنذار كاذب ومزيّف ،لكنه بالنسبة للناس جميعاً في هاواي كان حقيقياً بالكامل،وبالتالي كان رد فعلهم حقيقياً تماماً.